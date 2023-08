Exército israelense mata dois palestinos na Cisjordânia ocupada

436

As tropas israelenses mataram dois palestinos, incluindo um adolescente, em um ataque nesta terça-feira (15) na cidade de Jericó, na Cisjordânia ocupada, informou o Ministério palestino da Saúde.



"Qusay Omar Suleiman Al Walaji (16 anos) e Mohamed Ribhi Njoom (25 anos) morreram depois que foram atingidos no peito por tiros de soldados da ocupação durante a agressão em Jericó na madrugada", afirma um comunicado divulgado pelo ministério.



O Exército israelense afirmou que durante uma "atividade antiterrorista" noturna no campo de refugiados palestinos de Aqabat Khaber, perto de Jericó, as forças israelenses "responderam com tiros" a um ataque.



O diretor do hospital de Jericó, Naser al Anani, disse à AFP que os dois jovens mortos foram baleados no coração e acrescentou que outras duas pessoas estão internadas.



Ribhi Njoom, pai de um dos jovens mortos, disse não ter detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido, mas que "toda vez que o exército de ocupação entra no acampamento, os jovens se reúnem para atirar pedras" nos soldados.



Desde o início do ano, ao menos 216 palestinos, 28 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram em atos de violência vinculados ao conflito israelense-palestino, segundo um balanço da AFP com base em informações divulgadas por fontes israelenses e palestinas.



Os números incluem combatentes e civis do lado palestino, entre eles menores de idade e três membros da minoria árabe.