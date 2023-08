Explosão em um depósito de munições na Síria (ONG)

436

Uma explosão nesta terça-feira em um depósito de munições ao nordeste de Damasco, a capital síria, deixou um número indeterminado de vítimas, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).



A explosão ocorreu em um depósito com "mísseis e munição" em uma zona "dominada pelo Hezbollah libanês" perto da cidade de Al Ruhaiba, 50 km a nordeste de Damasco, disse a ONG, com sede no Reino Unido e que conta com uma ampla rede de fontes dentro da Síria.



A causa da explosão não foi determinada de imediato.



O incidente ocorre dois dias depois das "violentas explosões" registradas no domingo em "depósitos de mísseis das milícias pró-iranianas", aliadas do regime sírio, em uma zona montanhosas a leste de Damasco.



Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel já realizou centenas de ataques aéreos contra posições do regime sírio, assim como contra forças do Irã e do pró-Irã Hezbollah, aliados de Damasco e inimigos ferrenhos de Israel.



Israel raras vezes comenta seus ataques na Síria, mas já afirmou que não permitirá que o Irã amplie sua influência no país vizinho.