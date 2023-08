Venus Williams vence Kudermetova em sua estreia no WTA 1000 de Cincinnati

436

Aos 43 anos, a norte-americana Venus Williams conseguiu uma surpreendente vitória nesta segunda-feira (14) sobre Veronika Kudermetova, décima quarta do ranking mundial feminino, no torneio de Cincinnati, onde o chileno Nicolás Jarry avançou e o argentino Francisco Cerúndolo foi eliminado.



Williams, que se recusa a se aposentar, obteve uma de suas maiores vitórias nos últimos anos contra a russa Kudermetova por 6-4 e 7-5 na primeira rodada de Cincinnati, evento da categoria WTA 1000.



A mais velha das irmãs Williams, que não derrotava uma adversária do top 20 há quatro anos, mais uma vez mostrou sua determinação em um confronto no qual ela primeiro virou após estar perdendo por 4-1 para vencer o primeiro set.



No segundo set, a californiana chegou a ficar em desvantagem de 5 a 1 mas, com uma interrupção devido à chuva, conseguiu uma reação ainda mais espetacular emendando seis games seguidos para o delírio do público nas arquibancadas.



"Eu amo este jogo, é isso que eu faço", disse Williams na quadra sobre o motivo de continuar competindo.



"Os últimos anos foram difíceis devido a lesões e quero poder estar aqui, ser forte e ser eu mesma e isso é importante para mim. Estou tentando chegar lá", disse a tenista que tem em seu currículo sete troféus de Grand Slam.



A vitória contra Kudermetova, de 26 anos, foi a primeira de Williams contra uma tenista do Top 20 desde que ela derrotou Kiki Bertens também em Cincinnati em 2019.



Desde aquele duelo ela havia perdido 10 vezes contra as 20 melhores tenistas e sua última vitória no circuito foi em junho contra a italiana Camila Giorgi em Birmingham.



A irmã mais velha de Serena Williams, que se aposentou no ano passado, jogará a segunda rodada contra a chinesa Qinwen Zheng ou a bielorrussa Aliaksandra Sasnovich.



- Virada de Jarry -



No torneio masculino, na categoria Masters 1000, o chileno Nicolás Jarry venceu de virada o russo Roman Safiullin e avançou para a segunda fase deste torneio, que serve de prelúdio para o Aberto dos Estados Unidos, que começa no dia 28 de agosto.



Jarry, 26º do ranking da ATP, precisou de duas horas e 26 minutos para derrotar Safiullin (63º) por 4-6, 6-3 e 6-3, que cometeu 26 erros não forçados.



O chileno jogará na segunda rodada contra o vencedor do duelo entre o britânico Andy Murray e o russo Karen Khachanov, décimo primeiro cabeça-de-chave.



Já o argentino Francisco Cerúndolo perdeu para o sérvio Dusan Lajovic por 6-3 e 6-4.



O canadense Félix Auge-Aliassime, décimo segundo cabeça de chave, venceu o italiano Matteo Berrettini por 4-6, 6-2 e 6-3 e jogará a segunda rodada contra o francês Adrian Mannarino.



- Resultados desta segunda-feira no torneio de Cincinnati:



Simples masculino (Masters 1000)



Primeira rodada:



Nicolás Jarry (CHI) x Roman Safiullin (RUS) 4-6, 6-3, 6-3



Emil Ruusuvuori (FIN) x Corentin Moutet (FRA) 6-4, 6-2



Félix Auger-Aliassime x Matteo Berrettini (ITA) 4-6, 6-2, 6-3



Dusan Lajovic (SRB) x Francisco Cerúndolo (ARG) 6-3, 6-4



Simples feminino (WTA 1000)



Primeira rodada:



Venus Williams (EUA) x Veronika Kudermetova 6-4, 7-5



Anastasia Potapova (RUS) x Céline Naef (SUI) 1-6, 6-4, 7-5



Sloane Stephens (EUA) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5, 6-2



Jasmine Paolini (ITA) x Marta Kostyuk (UCR) 6-2, 6-1



Anhelina Kalinina (UCR) x Zhu Lin (CHN) 6-3, 7-5