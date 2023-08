Mãe cochila em casa, e filho de três anos 'foge' para ir ao McDonald's

436

Marissa Phiffer e o filho dela, de 3 anos (foto: Marissa Phiffer/Redes sociais) Uma criança de apenas três anos escapou do berço, saiu de casa e foi até uma loja do McDonald's. O caso aconteceu em Wisconsin, estado no Centro-Oeste dos Estados Unidos, e foi relatado por Marissa Phiffer, mãe da criança, em vídeo publicado no TikTok.





"Eu realmente comecei a ficar nervosa quando vi que ele não estava no quintal do nosso vizinho. Achei que era lá que o encontraria. Eles têm um monte de pedras, e ele gosta de alinhá-las e brincar com elas", disse Phiffer. As informações são do jornal "Daily Mail" em reportagem publicada no último sábado (12/8).

A mãe disse que os policiais chegaram em 'dois segundos' e mostraram a ela a foto de uma criança dentro de um McDonald's próximo. A polícia local já havia recebido a informação que uma criança estava vagando sozinha naquela região.

A mãe e a irmã gêmea de Aiden rapidamente foram até o McDonald's e encontraram o menino esperando lá dentro.