Torino vence e avança aos 16-avos de final da Copa da Itália

O Torino, o último dos 12 clubes de elite a entrar na Copa da Itália nos 32-avos de final, venceu o Feralpisalo (da 2ª divisão) por 2 a 1 nesta segunda-feira (14).



Nos jogos do fim de semana, dois dos doze principais clubes foram eliminados, Empoli e Monza.



O Empoli, 14º colocado na última Serie A, foi derrotado em casa pelo Cittadella (2ª divisão), por 2 a 1. Já o Monza (11º na última Serie A) perdeu pelo mesmo resultado e também em casa, para o Reggiana, outro clube da Serie B.



Será preciso esperar pelas oitavas de final, que serão realizadas em dezembro e janeiro, para que a Inter de Milão - atual bicampeã da 'Coppa' - e outras sete equipes que ocuparam a parte alta da tabela no campeonato passado entrem na disputa.



Desde a temporada 2021-2022, a Copa da Itália reúne os vinte times da Serie A, os vinte da Serie B e quatro times da Serie C (os três rebaixados da Serie B na temporada anterior e o vencedor da Copa da Itália-Serie C).



Os 16-avos de final serão disputados no dia 1º de novembro com três confrontos entre clubes da primeira divisão: Bologna-Hellas Verona, Udinese-Cagliari e Torino-Frosinone.



-- Resultados dos jogos dos 32-avos de final da Copa da Itália:



- Sexta-feira:



(+) Frosinone (1ª) - Pisa (2ª) 1 - 0



(+) Udinese (1ª) - Catanzaro (2ª) 4 - 1



(+) Genoa (1ª) - Modena (2ª) 4 - 3



(+) Bologna (1ª) - Cesena (2ª) 2 - 0



- Sábado:



Empoli (1ª) - (+) Cittadella (2ª) 1 - 2



Bari (2ª) - (+) Parma (2ª) 0 - 3



(+) Hellas Verona (1ª) - Ascoli (2ª) 3 - 1



(+) Cagliari (1ª) - Palermo (2ª) 2 - 1 após prorrogação



- Domingo:



(+) Salernitana (1ª) - Ternana (2ª) 1 - 0



Cosenza (2ª) - (+) Sassuolo (1ª) 2 - 5 após prorrogação



(+) Lecce (1ª) - Como (2ª) 1 - 0



Monza (1ª) - (+) Reggiana (2ª) 1 - 2



- Segunda-feira:



(+) Cremonese (2ª) - Crotone (2ª) 3 -1 após prorrogação



(+) Sampdoria (2ª) - FC Südtirol (2ª) 1 - 1 após prorrogação (7-6 nos pênaltis)



(+) Spezia (2ª) - Venezia (2ª) 2 - 2 após prorrogação (4-3 nos pênaltis)



(+) Torino (1ª) - Feralpisalo (2ª) 2 - 1



(+): classificados para os 16-avos de final.



- Programação dos 16-avos de final (1º de novembro):



Bologna (1ª) - Hellas Verona (1ª)



Lecce (1ª) - Parma (2ª)



Sassuolo (1ª) - La Spezia (2ª)



Udinese (1ª) - Cagliari (1ª)



Genoa (1ª) - Reggiana (2ª)



Cremonese (2ª) - Cittadella (2ª)



Salernita (1ª) - Sampdoria (2ª)



Torino (1ª) - Frosinone (1ª)