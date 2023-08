Autoridades localizam 13 corpos em congeladores no leste do México

436

Autoridades encontraram restos mortais de pelo menos 13 corpos guardados em congeladores no estado de Veracruz, no leste do México, região atingida pela violência ligada ao crime organizado.



"Em um dos primeiros indícios coletados, infelizmente pode haver mais de 13 corpos, com a probabilidade de que haja outros em processo de identificação', informou a procuradora de Veracruz, Verónica Hernández, em uma coletiva de imprensa, acrescentando que seis pessoas provavelmente "relacionadas a esses eventos estão sob custódia".



Os corpos foram localizados no domingo (13), na cidade de Poza Rica, após a polícia mexicana perseguir um homem que se escondeu em um prédio onde havia três pessoas sequestradas, disseram fontes não oficiais à AFP.



No local, as autoridades encontraram diversos congeladores com bolsas repletas de restos humanos. Após esta descoberta, policiais realizaram operações na região e encontraram mais vestígios em outra casa.



O estado de Veracruz, conhecido mundialmente pelo cultivo de café e baunilha, também é uma das rotas mais utilizadas por traficantes de drogas para o transporte destas substâncias ilícitas aos Estados Unidos.



Em setembro de 2011, pistoleiros jogaram 35 corpos em vias públicas e em plena luz do dia na cidade de Boca del Río.



O México registra mais de 400.000 assassinatos desde que o governo lançou uma polêmica ofensiva militar antidrogas em 2006, assim como mais de 110.000 desaparecimentos desde 1962, a maioria atribuídos a organizações criminosas.



O atual governo mexicano, liderado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, tenta abordar o problema de outra maneira e prefere atacar as raízes do crime, como a pobreza e a falta de oportunidades entre os jovens.