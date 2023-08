Bia Haddad cai 7 posições no ranking da WTA; Swiatek segue no topo

436

Eliminada na terceira rodada do WTA 1000 de Montreal, a brasileira Bia Haddad caiu sete posições no ranking do tênis feminino, publicado nesta segunda-feira (14), e agora é a número 19 do mundo.



Bia ficou um mês sem jogar depois de sofrer uma lesão nas costas, que a obrigou a abandonar Wimbledon nas oitavas de final, no início de julho.



No torneio de Montreal, a brasileira estreou com vitória sobre a polonesa Magdalena Frech, mas caiu na fase seguinte para a canadense Leylah Fernandez.



Por sua vez, a polonesa Iga Swiatek segue firme como número 1 do mundo, mesmo eliminada nas semifinais em Montreal pela americana Jessica Pegula, posteriormente campeã, batendo na decisão de domingo a russa Liudmila Samsonova.



Aos 22 anos, Swiatek irá em busca do 16º troféu na carreira no WTA 1000 de Cincinatti, que começa nesta semana, antes de defender seu título no US Open (28 de agosto a 10 de setembro).



-- Ranking da WTA desta segunda-feira, 14 de agosto:



1. Iga Swiatek (POL) 9.730 pts



2. Aryna Sabalenka (BLR) 8.746



3. Jessica Pegula (EUA) 6.030



4. Elena Rybakina (CAZ) 5.755



5. Ons Jabeur (TUN) 4.746



6. Caroline García (FRA) 4.685



7. Coco Gauff (EUA) 3.760



8. Maria Sakkari (GRE) 3.510



9. Petra Kvitova (CZE) 3.445



10. Marketa Vondrousova (CZE) 3.211



11. Barbora Krecijkova (CZE) 2.840



12. Liudmila Samsonova (RUS) 2.745



13. Daria Kasatkina (RUS) 2.735



14. Belinda Bencic (SUI) 2.605



15. Madison Keys (EUA) 2.580



16. Veronica Kudermetova (RUS) 2.485



17. Karolina Muchova (CZE) 2.423



18. Victoria Azarenka (BLR) 2.235



19. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2.220



20. Jelena Ostapenko (LET) 2.160