Bombardeio na região etíope de Amhara deixa ao menos 26 mortos

436

Ao menos 26 pessoas morreram, neste domingo (13), em um bombardeio em Finote Selam, na região de Amhara, na Etiópia, informaram, nesta segunda-feira (14), fontes médicas e moradores desta área atingida por intensos combates.



Este é o bombardeio mais mortal desde o início do conflito entre o Exército e as milícias locais em julho, após meses de tensão.



Um funcionário do hospital de Finote Selam disse que recebeu 22 corpos e outras quatro pessoas que chegaram gravemente feridas morreram logo depois no hospital, localizado a cerca de 170 quilômetros da capital regional, Bahir Dar.



"Até agora recebemos 55 feridos, 40 em estado grave", acrescentou a fonte médica, que falou sob condição de anonimato por razões de segurança.



Um morador local, que também não quis divulgar seu nome, disse que "ajudou no enterro de 30 pessoas" e na transferência de "inúmeros feridos".



"Ouvi um barulho alto de um avião antes do ataque"que ocorreu no centro da cidade, perto de um hotel, disse o morador.



A violência na região de Amhara reacendeu os temores de uma nova crise na Etiópia, sete meses depois que um acordo de paz encerrou um violento conflito de dois anos na região vizinha do Tigré.