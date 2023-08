436

Cinco migrantes tunisianos morreram e outros sete estão desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação pequena que deixou a costa de Sfax, no centro-leste da Tunísia, na manhã desta segunda-feira (14), segundo a apuração da AFP com o tribunal da cidade.



Segundo Faouzi Masmoudi, porta-voz do tribunal, "35 pessoas, a maioria tunisianas", incluindo mulheres e crianças, entraram na embarcação, que virou "pouco depois de deixar a costa em Sidi Mansour", afirmou ele, especificando que "23 pessoas foram resgatadas".