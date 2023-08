Moeda russa registra menor cotação desde março de 2022

436

A moeda russa era negociada nesta segunda-feira (14) a 100 rublos por dólar pela primeira vez desde março de 2022, quando a cotação da divisa desabou no início da ofensiva militar contra a Ucrânia.



Na Bolsa de Moscou, a cotação era de 100,73 rublos por um dólar e de 110,22 por um euro às 10H05 (4H05 de Brasília).



O rublo registrou uma série de quedas nas últimas semanas, o que coincide com o retorno da inflação (+4,3% em julho), que ameaça o poder aquisitivo dos russos.



A economia russa também enfrenta as sanções ocidentais e o crescente custo financeiro do conflito ucraniano.



Diante da crise, o Banco Central da Rússia elevou a taxa de juros oficial a 8,5% e anunciou nesta segunda uma reunião para discutir sobre esta taxa fundamental.



"Na terça-feira, 15 de agosto de 2023, o conselho de administração se reunirá para considerar o nível da taxa básica de juros", disse o banco central em comunicado nesta segunda-feira.