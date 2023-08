Campeão em Toronto, Sinner se aproxima do Top 5 do ranking da ATP; Alcaraz segue líder

436

Campeão no fim de semana do Masters 1000 de Toronto, o italiano Jannik Sinner alcançou nesta segunda-feira (14) sua melhor posição no ranking da ATP, como novo número 6 do mundo, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz segue na liderança.



Atrás dele continuam o sérvio Novak Djokovic, em segundo, o russo Daniil Medvedev, terceiro, e o grego Stefanos Tsitsipas, em quarto.



A única mudança no Top 5 foi a entrada do dinamarquês Holger Rune, que desbancou da quinta posição o norueguês Casper Ruud, agora número 7.



No domingo, Sinner, de 21 anos, conquistou em Toronto seu primeiro título Masters 1000, o oitavo de sua carreira. O italiano tem agora como objetivo entrar no Top 5, já que está apenas 65 pontos atrás de Rune e a 365 de Tsitsipas.



Seu adversário na final, o australiano Alex de Minaur, subiu seis posições e agora é o número 12 do mundo.



-- Ranking da ATP desta segunda-feira, 14 de agosto:



1. Carlos Alcaraz (ESP) 9.395 pts



2. Novak Djokovic (SRB) 8.795



3. Daniil Medvedev (RUS) 6.530



4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.090



5. Holger Rune (DIN) 4.790 (+1)



6. Jannik Sinner (ITA) 4.725 (+2)



7. Casper Ruud (NOR) 4.715 (-2)



8. Andrey Rublev (RUS) 4.595 (-1)



9. Taylor Fritz (EUA) 3.605



10. Frances Tiafoe (EUA) 3.050



11. Karen Khachanov (RUS) 2.855



12. Alex De Minaur (AUS) 2.595 (+6)



13. Tommy Paul (EUA) 2.525 (+1)



14. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.510 (-2)



15. Cameron Norrie (GBR) 2.425 (-2)



16. Borna Coric (CRO) 2.315 (-1)



17. Alexander Zverev (ALE) 2.310 (-1)



18. Lorenzo Musetti (ITA) 1.995 (+1)



19. Grigor Dimitrov (BUL) 1.690 (+1)



20. Hubert Hurkacz (POL) 1.685 (-3)