Pianista argentina Argerich cancela mais apresentações por motivos de saúde

A grande pianista argentina naturalizada suíça Martha Argerich cancelou outras apresentações em agosto na Áustria e Alemanha por motivos de saúde, informaram os organizadores dos concertos nesta segunda-feira (14).



Aos 82 anos, considerada uma das melhores pianistas do mundo, Argerich planejava fazer uma série de espetáculos com a orquestra West-Eastern Divan, comandada pelo maestro argentino-israelense Daniel Barenboim.



A artista cancelou na semana passada duas apresentações, mas manteve outras duas em Salzburgo e Berlim.



"A pianista esperava se recuperar logo", comunicou a orquestra, mas ela precisou desistir dos dois concertos restantes devido a "motivos de saúde", sem dar outros detalhes.



O pianista alemão Igor Levit vai substituí-la.



Chamada de "leoa" devido a seu cabelo longo e grisalho, Argerich também é conhecida como a "tigresa do piano" por sua vitalidade.



Nascida em 5 de junho de 1941 em Buenos Aires, começou a tocar piano aos três anos de idade e fez sua primeira apresentação com uma orquestra aos oito.



Depois de viajar para a Europa com sua família em 1955, ela aprendeu com os melhores pianistas do continente e adotou a nacionalidade suíça.



Ao alcançar o estrelato, foi convidada para salas de concerto do mundo inteiro e começou a lançar as suas já lendárias gravações de apresentações e outras obras de grandes compositores como Chopin, Schumann ou Tchaikovsky.



Em 1965, ela ganhou o prestigiado concurso de piano Chopin, na Polônia.



Argerich sofreu de câncer na década de 1990, e, em 2017, também cancelou uma série de concertos por motivos de saúde.