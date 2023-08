Primeiro-ministro da Letônia renuncia por problemas em sua coalizão

436

O primeiro-ministro da Letônia, Krisjanis Karins, anunciou nesta segunda-feira (14) sua renúncia por "falta de dinâmica" no atual governo.



"Pedirei ao meu partido, Nova Unidade, que apresente um novo candidato para ser primeiro-ministro", declarou à imprensa Karins, cujo partido centrista pró-Ocidente ganhou as eleições em novembro de 2022, mas conseguiu formar uma coalizão com apenas 53 deputados em um Parlamento de 100 membros.



Karins, chefe de Governo deste país membro da Otan e da União Europeia desde 2019, tentou ampliar recentemente a coalizão, convidando os partidos progressistas de esquerda, mas foi duramente criticado pelo bloco governante.