O economista libertário de extrema direita Javier Milei obteve 32,31% dos votos nas primárias para as eleições presidenciais na Argentina, tornando-se, assim, o protagonista do pleito, que disputará com a ex-ministra de Segurança Patricia Bullrich e o ministro da Economia, Sergio Massa.



A coalizão opositora Juntos por el Cambio (Juntos pela Mudança, centro direita) obteve 27,64% dos votos no somatório de seus dois candidatos, Bullrich e o prefeito de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A governista Unión por la Patria (União pela Pátria, peronismo), de Massa, obteve 25,69% dos votos, após a apuração de 64,04% das urnas.