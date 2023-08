Italiano Jannik Sinner conquista seu primeiro título de Masters 1000 em Toronto

436

O tenista italiano Jannik Sinner, de 21 anos, conquistou neste domingo (13) seu primeiro título de Masters 1000, ao derrotar na final de Toronto o australiano Alex De Minaur.



Sinner, número 8 do ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 29 minutos.



"É um grande resultado. Joguei contra todos os adversários com a atitude certa. Estava sob pressão, mas administrei muito bem", comemorou o jogador italiano.



Sinner, que tinha vencido De Minaur nos últimos quatros jogos em que se enfrentaram, era o favorito ao título desde a eliminação nas quartas de final do espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo.



Vice-campeão em Miami em 2021 e 2023, o italiano se torna o segundo jogador de seu país a conquistar um Masters 1000, depois da vitória de Fabio Fognini em Monte Carlo em 2019.



Com o título, Jannik vai assumir a sexta posição no ranking da ATP desta segunda-feira.