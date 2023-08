Barcelona estreia no Espanhol com empate sem gols contra o Getafe

436

Em jogo marcado pelas expulsões, o Barcelona estreou neste domingo (13) no Campeonato Espanhol com um empate em 0 a 0 com o Getafe fora de casa.



Atual campeão, o Barça jogou com dez desde a expulsão do atacante Raphinha no final do primeiro tempo e não conseguiu superar a retranca dos anfitriões.



O brasileiro vinha sendo o jogador mais perigoso do time catalão até acertar uma cotovelada no lateral uruguaio Gastón Álvarez (42').



O Getafe também ficou com um homem a menos a partir do início do segundo tempo, com o meia Jaime Mata (57') expulso depois de receber o segundo cartão amarelo.



"Tentamos de todas as maneiras contra um adversário muito fechado defensivamente. É uma pena porque acho que merecíamos ganhar e ficamos com um ponto que, para nós, é insuficiente", lamentou depois do jogo o técnico do Barcelona, Xavi Hernández, que também foi expulso pelo árbitro por reclamação (70').



"É um ponto. No ano passado começamos igual e terminamos bem", acrescentou Xavi.



Sem Raphinha, o técnico catalão colocou no segundo tempo o atacante Abdessamad Ezzalzouli, que retornou ao Barcelona após empréstimo ao Osasuna na temporada passada.



Bem na partida, o jovem marroquino levou perigo pelo lado esquerdo do ataque, por onde também aparecia o lateral Alejandro Baldé.



Nos últimos minutos, o Getafe praticamente renunciou ao ataque para segurar a pressão do Barcelona, que não conseguiu encontrar o caminho do gol e agora fica a dois pontos do rival Real Madrid, que no sábado venceu o Athletic Bilbao por 2 a 0.



Nos outros jogos do dia, o Betis derrotou o Villarreal por 2 a 1 com um gol nos acréscimos do atacante brasileiro Willian José (90'+5).



Antes, time do técnico Manuel Pellegrini tinha saído na frente com Ayoze Pérez (20'), mas sofreu o empate com Cuenca marcando para o 'Submarino Amarelo' (61').



Mais cedo, o Osasuna venceu o Celta de Vigo por 2 a 0, graças aos gols de Rubén García (24') e Moisés (74').



-- Jogos da 1ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Almería - Rayo Vallecano 0 - 2



Sevilla - Valencia 1 - 2



- Sábado:



Real Sociedad - Girona 1 - 1



Las Palmas - Mallorca 1 - 1



Athletic Bilbao - Real Madrid 0 - 2



- Domingo:



Celta Vigo - Osasuna 0 - 2



Villarreal - Betis 1 - 2



Getafe - Barcelona 0 - 0



- Segunda-feira:



(14h30) Cádiz - Alavés



(16h30) Atlético de Madrid - Granada



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Osasuna 3 1 1 0 0 2 0 2



. Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 0 2



. Real Madrid 3 1 1 0 0 2 0 2



4. Betis 3 1 1 0 0 2 1 1



. Valencia 3 1 1 0 0 2 1 1



6. Girona 1 1 0 1 0 1 1 0



. Mallorca 1 1 0 1 0 1 1 0



. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0



. Las Palmas 1 1 0 1 0 1 1 0



10. Barcelona 1 1 0 1 0 0 0 0



. Getafe 1 1 0 1 0 0 0 0



12. Atlético de Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0



. Cádiz 0 0 0 0 0 0 0 0



. Alavés 0 0 0 0 0 0 0 0



. Granada 0 0 0 0 0 0 0 0



16. Sevilla 0 1 0 0 1 1 2 -1



. Villarreal 0 1 0 0 1 1 2 -1



18. Athletic Bilbao 0 1 0 0 1 0 2 -2



. Celta Vigo 0 1 0 0 1 0 2 -2



. Almería 0 1 0 0 1 0 2 -2