As seções de votação das primárias obrigatórias, que definem os candidatos às eleições presidenciais na Argentina, fecharam neste domingo (13) às 18h locais (mesmo horário em Brasília), conforme o previsto, exceto na cidade de Buenos Aires, informaram autoridades eleitorais.



A votação transcorreu sem inconvenientes, exceto na capital, onde na hora do fechamento ainda havia longas filas em várias seções devido a complicações na implementação do voto eletrônico para eleger autoridades locais, escolhidas ao mesmo tempo que os candidatos nacionais.



Uma hora antes do fechamento, 61,5% dos eleitores habilitados tinham votado, segundo o Comando Nacional Eleitoral.