Quatro policiais morrem em ataques de dissidentes das Farc na Colômbia

Uma emboscada e a explosão de um carro-bomba atribuídos a dissidentes das Farc deixaram quatro policiais mortos no sudoeste da Colômbia neste fim de semana, em duas novas violações do cessar-fogo acordado pelas autoridades com os rebeldes.



O carro-bomba foi detonado na madrugada de domingo (13), a cerca de 30 quilômetros do município de Morales, onde ocorreu a letal emboscada no sábado. A região é um bastião do Estado-Maior Central (EMC), o principal grupo de dissidentes do acordo de paz que desarmou a guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2017.



No final de maio, o presidente colombiano, Gustavo Petro, suspendeu em quatro departamentos do sul do país o acordo de cessar-fogo que havia sido feito com os rebeldes, após o assassinato de quatro menores. Manteve, no entanto, o cessar-fogo em Cauca, onde ocorreram dois ataques neste fim de semana.



O Ministério da Defesa estabeleceu uma recompensa equivalente a 50.000 dólares (R$ 245,5 mil na cotação atual) por informações sobre o paradeiro de "Marlon Vásquez, líder da frente Jaime Martínez das dissidências, ou El Paisa, Samper e Martín", que estariam por trás de ambas as ações.



Petro antecipou que amanhã terá uma reunião do conselho de segurança em Cauca, "em que medidas importantes serão tomadas".



Sob a liderança de Iván Mordisco, o EMC faz parte dos grupos armados ilegais, com os quais Petro quer negociar e chegar a um acordo sobre o desarmamento no âmbito da chamada "Paz Total".



A oposição denuncia, porém, que os grupos armados têm aproveitado essa política para se fortalecer e atacar as forças de segurança.



