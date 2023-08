Rússia retira 2.000 pessoas do Extremo-Oriente por inundações

436

A Rússia retirou mais de 2.000 pessoas de áreas inundadas em seu Extremo-Oriente, disseram autoridades de emergência neste domingo (13), depois que a tempestade tropical Khanun trouxe fortes chuvas para a região.



"Mais de 2.000 pessoas, incluindo 405 crianças, foram evacuadas em Primorie", disse o Ministério russo de Situações de Emergência, no Telegram.



O ministério disse que quase 5.000 prédios foram inundados na região de Primorie, fronteiriça com China e Coreia do Norte.



Equipes de resgate montaram 13 abrigos temporários na região, segundo o ministério. As inundações na cidade de Ussuriisk foram as piores em uma década, segundo a agência de notícias russa TASS.



Khanun atingiu o Japão no início desta semana antes de fazer uma rota tortuosa para a península coreana.



A tempestade também forçou a retirada de dezenas de milhares de jovens escoteiros de seu acampamento na Coreia do Sul.