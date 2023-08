Inundações em Bangladesh deixam 55 mortos em agosto

436

Pelo menos 55 pessoas morreram, e mais de um milhão foram afetadas por duas semanas de chuvas torrenciais que causaram inundações e deslizamentos de terra no sudeste de Bangladesh, anunciaram as autoridades neste domingo (13).



Autoridades de quatro dos distritos mais atingidos disseram que, desde 1º de agosto, 21 pessoas morreram em Cox's Bazar; 19, em Chittagong; 10, em Bandarban; e cinco, em Rangamati.



"Estas foram algumas das chuvas mais fortes registradas nos últimos anos", disse à AFP o diretor do Departamento Meteorológico de Bangladesh, Azizur Rahman.



O responsável acrescentou que apenas em 7 de agosto foram registrados 312 milímetros de chuva.



As autoridades explicaram que as fortes chuvas registradas até 11 de agosto causaram o transbordamento dos rios e a elevação das águas que alagaram centenas de povoados.



O número de mortos pôde ser confirmado apenas quando as águas começaram a baixar. As chuvas de monção de junho a setembro no sul da Ásia representam 70% a 80% da precipitação anual na região.