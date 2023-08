436

Os centros de votação abriram neste domingo (13) na Argentina para as primárias abertas e obrigatórias, que definirão os candidatos presidenciais que disputarão as eleições gerais de 22 de outubro.



As eleições começaram às 8h locais (mesmo horário em Brasília) e terminam às 18h. Os resultados são esperados para a partir das 22h.