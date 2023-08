Monumento dedicado aos judeus é parcialmente incendiado em Berlim

436

Uma caixa de livros, que faz parte de um monumento aos judeus de Berlim deportados pelos nazistas, foi queimada parcialmente por um indivíduo não identificado na capital alemã, informou a polícia neste sábado (12).



"Quase todos os livros foram queimados", informaram as forças de segurança na rede social X, antigo Twitter.



Duas testemunhas viram, no começo da manhã, um homem ateando fogo a essa caixa de livros, uma antiga cabine telefônica transformada em minibiblioteca sobre o regime nacional-socialista, informou a polícia.



A caixa faz parte de um espaço comemorativo, chamado "Plataforma 17", situado na estação ferroviária de Grünewald, no oeste de Berlim.



Durante o Terceiro Reich (1933-1945), cerca de 50.000 judeus alemães foram deportados da "Plataforma 17" aos campos de concentração e extermínio de Auschwitz e Theresienstadt.



O memorial "Plataforma 17" foi inaugurado em janeiro de 1998 e inclui 186 placas com a data em que o trem partiu, o número de judeus a bordo e seu destino final.