Arábia Saudita nomeia embaixador não residente para territórios palestinos

A Arábia Saudita nomeou, neste sábado (12), um embaixador não residente para os Territórios Palestinos, que também atuará como cônsul-geral em Jerusalém, um novo posto anunciado em um momento de especulações sobre uma possível normalização das relações entre o país e Israel.



O cargo será assumido por Nayef al-Sudairi, atual embaixador na Jordânia, segundo uma publicação deste diplomata nas redes sociais, confirmada por um responsável do Ministério saudita das Relações Exteriores.



Essa nomeação representa "um passo importante", afirmou Sudairi em um vídeo divulgado pela televisão pública saudita Al Ekhbariya.



O diplomata ressaltou a vontade do rei Salman e do príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, de "reforçar as relações com os irmãos do Estado da Palestina e lhes dar um apoio formal em todos os aspectos".



Até agora, os assuntos relacionados com os Territórios Palestinos eram tratados pela embaixada de Riade em Amã.



A Arábia Saudita não reconhece Israel e não assinou os Acordos de Abraão de 2020 negociados pelos Estados Unidos, graças aos quais o Estado de Israel normalizou suas relações com dois Estados vizinhos do reino: Emirados Árabes Unidos e Bahrein.



Apesar disso, Riade anunciou em julho de 2022 a abertura de seu espaço aéreo para "todas as transportadoras", incluindo as israelenses, embora tenha negado que essa medida fosse "precursora" de outros passos em rumo à normalização.



A Arábia Saudita declarou várias vezes que compartilha a posição da Liga Árabe, a qual não mudou ao longo de várias décadas: não restabelecer relações diplomáticas oficiais com Israel até que o conflito com os palestinos seja resolvido.



Hesham Alghannam, analista saudita da Universidade Árabe Naif de Ciências da Segurança em Riade, disse à AFP esta semana que o reino precisa saber se os israelenses estão "trabalhando ativamente para conseguir avanços tangíveis na resolução do conflito entre israelense e palestinos".



Após uma reunião no sábado, na qual Sudairi apresentou uma cópia de suas credenciais, Majdi al-Khaldi, conselheiro presidencial palestino para Assuntos Diplomáticos, agradeceu pela nomeação, informou a agência oficial de notícias palestina Wafa.



Esta designação "contribuirá para fortalecer as fortes e sólidas relações fraternas que unem os dois países e os dois povos irmãos", completou Jaldi.



Procurado pela AFP, o Ministério israelense das Relações Exteriores não fez comentários a respeito, mas se referiu às recentes declarações do ministro Eli Cohen, que afirmou que "a paz entre Israel e a Arábia Saudita é uma questão de tempo".