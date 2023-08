Nantes contrata brasileiros Douglas Augusto e Marquinhos

436

Um dia antes de estrear no Campeonato Francês, contra o Toulouse, o Nantes anunciou neste sábado (12) a contratação dos brasileiros Douglas Augusto, que estava no PAOK (Grécia), e Marquinhos, do Arsenal.



Meio-campista formado no Fluminense e com passagens por Corinthians e Bahia no Brasil, Douglas Augusto, de 26 anos, estava desde 2019 no PAOK, onde disputou 36 jogos na temporada passada, e agora assina com o clube francês até 2027, por um valor não informado.



Já o jovem atacante Marquinhos, de 20 anos, chega por empréstimo sem opção de compra depois de deixar o São Paulo e chegar ao Arsenal em julho de 2022.



Com os 'Gunners', disputou três jogos da Liga Europa e foi emprestado em janeiro deste ano ao Norwich, da segunda divisão inglesa.



O Nantes inicia sua temporada neste domingo recebendo o Toulouse às 10h (horário de Brasília), na primeira rodada da Ligue 1.