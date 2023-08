Premiê australiano pede à China para libertar jornalista presa

436

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, pediu à China, neste sábado (12), que liberte a jornalista australiana Cheng Lei, dizendo estar preocupado com a condição dela após três anos de prisão.



A repórter, ex-apresentadora da televisão estatal chinesa CGTN, explicou esta semana em uma mensagem ditada a representantes australianos de sua cela que sentia falta das árvores, da luz do sol e de seus filhos.



"Cheng deveria ser libertada", disse ele a repórteres em uma visita a Queensland. "Cheng Lei é uma cidadã australiana. Não é alguém que mereça esse tratamento", acrescentou.



Cheng foi detida em agosto de 2020, mas sua situação foi "oficializada" somente em fevereiro de 2021, quando foi formalmente acusada de "fornecer segredos de Estado ao exterior".



Sua prisão ocorreu em um momento de alta tensão nas relações entre Austrália e China, gerando especulações de que teria motivação política.



O Ministério das Relações Exteriores da China disse na sexta-feira que o caso estava sendo tratado "estritamente de acordo com a lei" e que os direitos de Cheng estavam totalmente protegidos.



A jornalista foi julgado em março a portas fechadas. O tribunal adiou o veredicto e a sentença, que pode ser pena de prisão perpétua.