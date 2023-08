Dois mísseis ucranianos são derrubados sobre ponte da Crimeia

436

Dois mísseis ucranianos foram derrubados neste sábado (12) pela defesa antiaérea russa sobre a ponte da Crimeia, uma importante infraestrutura civil e militar que liga a Rússia a esta península anexada, anunciaram autoridades pró-Moscou.



"As forças de defesa antiaérea derrubaram dois mísseis inimigos perto do Estreito de Kerch. A ponte da Crimeia não foi danificada", disse o governador nomeado pela Rússia, Sergei Aksionov, no Telegram.



As forças especiais lançaram uma cortina de fumaça como meio suplementar de defesa, disse um conselheiro de Aksionov, Oleg Kriushkov, mas o tráfego "será retomado em breve".



Construída por ordem do presidente russo, Vladimir Putin, após a anexação da Crimeia em 2014, a ponte foi alvo de ataques ucranianos em diversas ocasiões.



O último ataque deles, em julho, causou danos significativos no trecho rodoviário da estrutura, que também serve para transportar equipamento militar para o Exército russo que combate na Ucrânia.



Inaugurada por Putin em 2018, a ponte é construída em cimento, mede 18 km e é composta por duas estruturas paralelas: um lado para o tráfego rodoviário, e o outro outra, para o tráfego ferroviário.



Após o último ataque, Moscou ordenou o reforço da segurança dessa infraestrutura.



A Crimeia é regularmente atacada pela Ucrânia. Neste sábado, o Ministério russo da Defesa disse que suas forças abateram 20 drones ucranianos perto da península.



"À noite (sexta-feira), foi frustrada uma tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev com 20 drones que apontavam para alvos no território da península da Crimeia foi frustrada", disse o Ministério no Telegram.



O comunicado do ministério afirma que 14 drones foram destruídos por sistemas de defesa aérea, e outros seis, por meios eletrônicos. Não houve vítimas, nem danos, acrescentou.



Um drone também foi interceptado na região de Kaluga, 150 km a sudoeste de Moscou, disse o governador Vladislav Shapsha no Telegram.



Na sexta-feira, as autoridades de Moscou disseram ter destruído um drone dirigido à capital, alvo crescente de ataques nas últimas semanas.



Em julho, ataques de drones ucranianos contra a Crimeia explodiram um depósito de munição e danificaram a ponte sobre o Estreito de Kerch, que liga a península ao sudeste da Rússia.



Na Ucrânia, as forças russas continuaram bombardeando no sábado. Um policial morreu, e outras 12 pessoas ficaram feridas na região de Zaporizhzhia (sul). Um homem também morreu na região de Kharkiv (nordeste), segundo as autoridades locais.



Três drones Shahed de fabricação iraniana foram destruídos na região de Zaporizhzhia, e houve um ataque com mísseis contra Krivoy Rog, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, sem causar vítimas, segundo autoridades locais.