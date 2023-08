Deslizamento de terra deixa dois mortos e 16 desaparecidos na China

436

Duas pessoas morreram, e 16 estão desaparecidas, depois de um deslizamento de terra causado por uma forte tempestade perto da cidade de Xi'an, no norte da China, informou a imprensa estatal neste sábado (12).



A China enfrentou chuvas recordes e inundações mortais nas últimas semanas, que deixaram um balanço de pelo menos 78 óbitos no norte do país.



"Afetada por uma chuva local breve e intensa, às 18h de 11 de agosto (...) houve uma inundação repentina na montanha e um deslizamento de terra", disse a emissora pública CCTV.



"Uma inspeção preliminar mostrou que, por enquanto, duas casas na cidade foram varridas e que a infraestrutura, incluindo estradas, pontes ou fornecimento de eletricidade, foi danificada", acrescentou.



De acordo com a CCTV, quatro pessoas presas pelo deslizamento de terra puderam ser resgatadas. Além disso, as equipes de emergência continuam, neste sábado, a busca por 16 pessoas desaparecidas.



A enchente ocorreu na cidade de Weiziping, localizada em um estreito desfiladeiro ao sul da cidade de Xi'an.



As autoridades de emergência da cidade advertiram hoje que a área terá "múltiplas rodadas" de tempestades intensas que podem desencadear "inundações repentinas e deslizamentos de terra".