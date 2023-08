Mbappé não é relacionado para estreia do PSG no Francês; Neymar fica fora por 'virose'

436

O atacante Kylian Mbappé, em conflito com a diretoria do Paris Saint-Germain, não foi relacionado para a estreia da equipe no Campeonato Francês neste sábado (12), contra o Lorient, no Parque dos Príncipes, enquanto Neymar é desfalque por conta de uma virose, anunciou o clube.



Mbappé está treinando em separado do grupo desde que anunciou sua intenção de permanecer no PSG até o final de seu contrato, em junho de 2024, sem renová-lo. Por isso, disputou apenas um dos cinco jogos de pré-temporada e não participou da excursão por Japão e Coreia do Sul.



Já Neymar, que sofre de uma "síndrome viral", segundo o PSG, pode estar de saída do clube, que está disposto a estudar "qualquer oferta satisfatória" pelo brasileiro.



O italiano Marco Verratti, outro que está na lista de negociáveis, também não foi relacionado para o primeiro jogo da temporada.



No caso de Mbappé, ambas as partes seguem irredutíveis, dois meses depois do início da queda de braço: o PSG quer vender o jogador antes do fechamento da janela, no dia 1º de setembro, caso ele se recuse a renovar, enquanto o camisa 7 afirma que não tem a intenção de deixar o clube antes do fim de seu contrato.



Sem Mbappé e Neymar, o ataque do PSG será totalmente experimental nesta primeira rodada da Ligue 1. O técnico Luis Enrique pode promover as estreias no setor do sul-coreano Lee Kang-In, do português Gonçalo Ramos e do espanhol Marco Asensio, todos recém-contratados.