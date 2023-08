436

A Austrália se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina neste sábado (12), ao derrotar a França nos pênaltis por 7-6, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.



A classificação das 'Matildas' foi decidida após dez cobranças para cada lado, com a atacante Cortnee Vine convertendo o pênalti que sacramentou a vitória australiana.