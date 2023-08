Maduro insinua possibilidade de antecipar eleições na Venezuela

436

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, insinuou nesta sexta-feira a possibilidade de antecipar as eleições presidenciais de 2024 para este ano, enquanto a oposição enfrenta dificuldades para realizar uma primária e escolher um candidato para enfrentá-lo.



Maduro deu a entender isso durante um evento militar transmitido pela televisão estatal, em um breve diálogo com o número dois do partido governista, Diosdado Cabello, que nas últimas semanas tem mencionado a possibilidade de adiantar as eleições.



"Haverá eleições na Venezuela (...). Este ano terá eleições, Diosdado?", expressou o mandatário socialista.



"Não sabemos", respondeu Cabello.



"Diosdado diz que pode haver eleições este ano. Há tempo", concluiu Maduro.



As eleições presidenciais, nas quais Maduro buscará um novo mandato de seis anos, estão previstas para 2024, mas ainda não têm uma data definida.



Cabello tem levantado a possibilidade de antecipar o processo, o que Maduro considerou "interessante" nesta sexta-feira.



Isso ocorre enquanto a oposição venezuelana planeja uma primária para escolher o adversário de Maduro no próximo dia 22 de outubro, um processo que enfrenta desafios significativos.



Líderes como a ex-deputada María Corina Machado e o duas vezes candidato presidencial Henrique Capriles, ambos inscritos, estão inelegíveis para cargos públicos, em medidas condenadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia.



Há também um recurso legal buscando bloquear a votação interna da oposição.



Os organizadores da primária também enfrentam desafios logísticos, depois de decidirem prescindir do suporte técnico do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) devido à renúncia de seus membros; algo que a oposição considerou uma "manobra" contra essa iniciativa.



O Parlamento, de maioria chavista, está avançando no processo de escolha de novos membros do CNE: cinco principais e dez suplentes.



Eles têm uma lista de 104 candidatos.



A oposição também está buscando formas de financiar sua primária e lançou, nesta sexta-feira, uma rifa de televisores, tablets, computadores, telefones e viagens para arrecadar fundos.