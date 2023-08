De Bruyne se lesiona e ficará 'várias semanas' afastado, diz Guardiola

436

O meia do Manchester City, Kevin De Bruyne, voltou a se lesionar na coxa direita, nesta sexta-feira (11), na vitória da sua equipe sobre o Burnley, por 3 a 0, na primeira rodada da Premier League, e vai ficar afastado em princípio por "várias semanas", avaliou seu treinador, Pep Guardiola.



De Bruyne já sofreu um problema físico na mesma área há dois meses.



"Infelizmente, ele se machucou novamente. Mesmo lugar e posição que na Liga dos Campeões (na final vencida contra a Inter de Milão) e ele ficará afastado por um tempo", anunciou Guardiola.



De Bruyne, titular e capitão, foi substituído aos 21 minutos de jogo. Ele havia reaparecido com a equipe no último fim de semana, começando como reserva, na Community Shield perdida pelo City diante do Arsenal na disputa de pênaltis.



Questionado sobre o tempo estimado de recuperação, Guardiola respondeu que ainda não se sabe exatamente: "Vai depender da profundidade (da lesão), mas ele vai ficar várias semanas afastado".