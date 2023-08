Nice e Lille empatam (1-1) na abertura da Ligue 1

436

A Ligue 1 2023-2024 teve um início promissor: nesta sexta-feira (11), Nice e Lille empataram em 1 a 1 em um jogo de abertura da primeira rodada que foi intenso, animado, emocionante e de bom nível.



Gaëtan Laborde havia colocado o Nice em vantagem aos 18 minutos, mas os donos da casa ficaram com um gosto amargo ao verem a vitória se esvair nos acréscimos, quando Bafodé Diakité converteu um pênalti (90+4'), que permitiu ao Lille deixar o Allianz Riviera com um ponto.



A partida gerou expectativa e o estádio do Nice registrou a presença de 29.436 espectadores. Nunca na sua história este clube havia conseguido reunir tantos espectadores para o seu primeiro jogo da temporada em casa, o que mostra a empolgação dos torcedores locais com o novo projeto de Francesco Farioli, o jovem técnico italiano de 34 anos que agora comanda a equipe.



Neste sábado a primeira rodada vai continuar com dois jogos, com a presença de dois dos favoritos ao título.



O Olympique de Marselha, derrotado nesta semana na Grécia pelo Panathinaikos e que, portanto, está ameaçado de não se classificar para a Liga dos Campeões, receberá o Reims em seu primeiro jogo (12h00, horário de Brasília).



O destaque será a estreia do atual campeão, o Paris Saint-Germain, contra o Lorient, no Parque dos Príncipes.