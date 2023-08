Mallorca assina com Sergi Darder, do Espanyol, até 2028

436

O Mallorca, comandado pelo técnico mexicano Javier Aguirre, anunciou nesta sexta-feira (11) a contratação do meio-campista Sergi Darder, que estava no Espanyol, para as próximas cinco temporadas.



"RCD Mallorca e RCD Espanyol chegaram a um acordo para a transferência de Sergi Darder. O maiorquino de 29 anos se comprometeu com o clube 'bermellón' até 30 de junho de 2028", disse o Mallorca em um comunicado.



O clube não especificou o valor da operação, mas, segundo a imprensa espanhola, a transferência seria de aproximadamente 8 milhões de euros (R$ 42,9 milhões).



O anúncio confirma os rumores que vinham aumentando desde que o Espanyol caiu para a segunda divisão no final da temporada passada.



Nessa temporada, o novo jogador do Mallorca havia disputado 38 partidas pelo Espanyol, nas quais marcou seis gols.