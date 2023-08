Embolo, do Monaco, passa por cirurgia e ficará afastado durante oito meses

436

O atacante da seleção suíça e do Monaco, Breel Embolo, foi operado nesta sexta-feira (11) em Lyon, na França, de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, confirmaram fontes médicas.



A intervenção foi realizada pelo Dr. Bertrand Sonnery-Cottet no Hospital Privado Jean Mermoz na cidade francesa.



O jogador ficará afastado por um tempo estimado de cerca de oito meses.



Breel Embolo, que marcou 14 gols na temporada passada, levando em conta todas as competições, se lesionou durante um treino.



O Monaco acumula más notícias pouco antes do início da nova temporada da Ligue 1.



Nesta mesma sexta-feira, seu atacante Wissam Ben Yedder foi acusado de "estupro, tentativa de estupro e agressão sexual", por fatos ocorridos no início de julho na Riviera Francesa.