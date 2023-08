436

O procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, nomeou nesta sexta-feira (11) um conselheiro especial independente para investigar o filho do presidente Joe Biden, Hunter, em meio a acusações de que ele se envolveu em negócios ilícitos no exterior.



Garland nomeou o procurador do estado de Delaware, David Weiss, o promotor federal que investigou Hunter Biden recentemente por acusações relacionadas com impostos e armas, em um caso que permanece aberto.