O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (11) a demissão de todos os funcionários regionais encarregados do recrutamento militar para erradicar um sistema de corrupção que permite, em particular, que os recrutas fujam do Exército.



"Enriquecimento ilegal, legalização de fundos obtidos ilegalmente, lucros ilícitos, transporte ilegal dos recrutas através da fronteira. Nossa solução: demitimos todos os comissários militares", anunciou Zelensky no Telegram, após uma investigação anticorrupção.