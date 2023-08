Inundações em Mianmar deixam cinco mortos e retiradas em massa

436

Cinco pessoas morreram, e outras 40.000 foram transferidas, devido a inundações e a deslizamentos de terra causados pelas chuvas das monções em Mianmar, informaram as autoridades locais nesta sexta-feira (11).



Imagens do estado de Rakhin, no oeste do país, devastado pelo ciclone Mocha em maio, mostram extensas áreas rurais submersas na água.



Lay Shwe Zin Oo, uma funcionária de alto escalão do governo, disse à AFP que cinco pessoas morreram em todo o país nos últimos dias.



Cerca de 37.000 pessoas foram levadas para abrigos temporários, acrescentou a mesma fonte, observando que o número deve passar de 40.000 nesta sexta-feira.



As enchentes começaram no final de julho e afetaram nove estados e regiões do norte e do sul do país.



Mianmar sofre fortes chuvas na mesma época todos os anos, mas, nas últimas semanas,eventos climáticos extremos ocorreram em todo o mundo, agravados, segundo cientistas, pela mudança climática.