A Suécia venceu o Japão por 2 a 1 nesta sexta-feira (11), em Auckland, e enfrentará a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo Feminina na terça-feira.



As suecas, que haviam eliminado a seleção dos Estados Unidos, atual campeã, nos pênaltis nas oitavas de final, abriram o placar por meio de Amanda Ilestedt aos 32 minutos e Filippa Angeldahl aumentou de pênalti aos 51.



O Japão diminuiu na reta final com um gol de Honoka Hayashi (87) e seguiu pressionando, mas não houve mais tempo para o de empate.