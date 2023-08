436

O Flamengo não resistiu diante do Olimpia, do Paraguai, e foi eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores nesta quinta-feira (10) no estádio Defensores del Chaco em Assunção ao perder de virada por 3 a 1.



O time carioca, que defendia o título, abriu o placar aos 8 minutos por meio de Bruno Henrique. Mas os paraguaios responderam rápido com Iván Torres (12') e no segundo tempo vieram os gols de Richard Ortiz (68') e Facundo Bruera (80').



Na partida de ida, no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Flamengo havia vencido por 1 a 0.



Os paraguaios, três vezes campeões da Libertadores, enfrentarão o Fluminense nas quartas de final.