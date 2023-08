Campeonato espanhol começa com Barça e Real Madrid estreando fora de casa

436

Barcelona e Real Madrid jogam fora de casa pela primeira rodada da nova temporada de LaLiga, que começa nesta sexta-feira (10) com as visitas do Rayo Vallecano ao Almería e do Valencia ao Sevilla.



O Sevilla, cujo jogo foi atrasado em meia hora devido às altas temperaturas esperadas na capital andaluza, tentará iniciar sua nova campanha com o pé direito, depois de ter lutado para evitar o rebaixamento na última.



No sábado, o Real Madrid visita o Athletic Bilbao, onde terá o desfalque do recém-chegado turco Arda Güler, lesionado no menisco durante a excursão da equipe merengue nos Estados Unidos.



O técnico Carlo Ancelotti tampouco poderá contar com o goleiro Thibaut Courtois, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nesta quinta-feira e perderá a maior parte da temporada.



Por outro lado, quem poderá jogar em Bilbao é o inglês Jude Bellingham, que já brilhou na pré-temporada com a camisa do Real Madrid, que tentará iniciar a sua nova campanha com vitória.



Seu grande rival e atual campeão espanhol, o Barcelona, viaja para enfrentar o Getafe no domingo em busca dos três primeiros pontos.



A equipe azulgrana inicia o campeonato animada depois de vencer o Real Madrid por 3 a 0 em amistoso nos Estados Unidos e derrotar o Tottenham de virada por 4 a 2 na terça-feira em seu troféu Gamper, que serve para apresentar a equipe, mas um dia antes do início da competição ainda não conseguiu inscrever seus novos reforços e jogadores que renovaram.



Xavi Hernández ainda não sabe se poderá contar com o alemão Ilkay Gundogan e os espanhóis Oriol Romeu e Íñigo Martínez para o primeiro jogo do campeonato, embora, em princípio, o Barça deva conseguir inscrevê-los antes de domingo.



O Atlético de Madrid vai fechar a primeira rodada da nova temporada na segunda-feira, recebendo o recém-promovido Granada e com a intenção de mostrar desde o início que vai lutar pelo título.



A equipe comandada por Diego Simeone conseguiu terminar na terceira posição na temporada passada, mas o treinador argentino alertou numa entrevista publicada nesta quinta-feira pelo jornal Marca, que "as pessoas querem ser campeãs, não se contentam em ser terceiras".



-- Programação da 1ª rodada de LaLiga (horário de Brasília):



- Sexta-feira:



(14h30) Almería - Rayo Vallecano



(17h00) Sevilla - Valencia



- Sábado:



(12h00) Real Sociedad - Girona



(14h30) Las Palmas - Mallorca



(16h30) Athletic de Bilbao - Real Madrid



- Domingo:



(12h00) Celta - Osasuna



(1430) Villarreal - Betis



(16h30) Getafe - Barcelona



- Segunda-feira:



(14h30) Cádiz - Alavés



(16h30) Atlético de Madrid - Granada