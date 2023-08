Com lesão no joelho, Buendía desfalcará Aston Villa em grande parte da temporada

436

O meio-campista do Aston Villa, Emiliano Buendía, sofreu uma "lesão significativa nos ligamentos do joelho", disse o clube da Premier League em um comunicado divulgado nesta quinta-feira (10) e pode ficar afastado por até oito meses, de acordo com seu técnico Unai Emery.



Buendía, de 26 anos e que também joga na seleção argentina, se lesionou durante o treino de quarta-feira. Uma ressonância confirmou a gravidade de sua lesão.



O meia marcou nove gols em 73 jogos pelo Villa na Premier League desde que se transferiu vindo do Norwich em 2021 por uma soma de 33 milhões de libras (cerca de R$ 204 milhões pela cotação atual).



"As lesões são a pior coisa do futebol; para o jogador, para o clube, para os companheiros...", afirmou o treinador do Villa, Unai Emery, nesta quinta, durante a coletiva de imprensa antes do jogo de sábado, fora de casa contra o Newcastle pela primeira rodada da Premier League.



"Não estamos falando de um mês, dois ou três. Esta lesão pode significar seis, sete ou oito meses", continuou o espanhol.



"É um momento difícil para ele e ontem ficamos muito tristes com a notícia que recebemos. Teremos que ter paciência, apoiá-lo e torcer para que ele se recupere o mais rápido possível", acrescentou.



Emery acrescentou que Jacob Ramsey, Alex Moreno, Leander Dendoncker, Bertrand Traoré, Tim Iroegbunam e o atacante colombiano de 19 anos Jhon Durán também estão fora da partida em St James Park.