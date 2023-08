Davidovich surpreende Ruud e avança às quartas do Masters 1000 de Toronto

436

O espanhol Alejandro Davidovich surpreendeu o norueguês Casper Ruud, terceiro cabeça de chave, nesta quinta-feira (10) ao vencê-lo por 2 sets a 1, parciais de 7-6 4-6 e 7-6 e avançou assim para as quartas de final do Masters 1000 de Toronto.



Davidovich, que precisou suar muito por três horas para superar um dos favoritos, enfrentará o americano Mackenzie McDonald, que também nesta quinta derrotou o canadense Milos Raonic por 6-3 e 6-3.



Enquanto isso, no torneio WTA 1000 de Montreal, a americana Jessica Pegula, quarta cabeça-de-chave, venceu a italiana Jasmine Paolini por 6-4 e 6-0 nas oitavas de final e agora enfrentará a vencedora da partida entre sua compatriota Coco Gauff e a tcheca Marketa Vondrousova.



Por sua vez, a número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek, havia vencido um set e perdido o segundo para a tcheca Karolina Muchova, quando a partida foi suspensa devido às fortes chuvas.



--- Resultados desta quinta-feira no Aberto do Canadá:



- Simples masculino (Masters 1000 de Toronto)



Terceira rodada



Mackenzie McDonald (EUA) x Milos Raonic (CAN) 6-3, 6-3



Alejandro Davidovich (ESP) x Casper Ruud 7-6 4-6 e 7-6



- Simples feminino (WTA 1000 de Montreal)



Terceira rodada



Jessica Pegula x Jasmine Paolini (ITA) 6-4, 6-0