Três policiais franceses são denunciados por morte de homem em distúrbios

Três policiais de uma unidade de elite francesa foram denunciados, nesta quinta-feira (10), pela morte de um homem de 27 anos durante os distúrbios que sacudiram o país no fim de junho e começo de julho, informou o Ministério Público francês.



Os três agentes terão que responder por homicídio culposo pelo "uso de violência com armas".



No começo de julho, quando o centro de Marselha era palco de depredações e saques, Mohamed Bendriss, pai de um menino e com a esposa grávida do segundo filho do casal, morreu ao se sentir mal, enquanto circulava de motocicleta nesta cidade do sul da França.



A autópsia indicou uma marca no peito, que correspondia ao impacto de uma bala de borracha, usada pelas forças de segurança na França, conhecida popularmente como LBD ou "flash-ball".



Os policiais denunciados serão mantidos sob controle judicial, sendo proibidos de fazer contato com as partes civis do caso e de "participar, no âmbito de sua atividade profissional, de intervenções relacionadas com violência urbana e grandes eventos na via pública".



Os incidentes que chocaram a França se seguiram à morte de Nahel, um adolescente de 17 anos, atingido por um tiro à queima-roupa disparado por um policial durante uma blitz em 27 de junho, nos arredores de Paris.