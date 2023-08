Napoli contrata sueco Jens Cajuste

436

O sueco Jens Cajuste, que estava no francês Reims, se transferiu para o Napoli, anunciou nesta quinta-feira o atual campeão italiano.



Cajuste, de 24 anos, é o quinto reforço dos napolitanos para a nova temporada.



O meio-campista, que já havia passado pelo dinamarquês Midtjylland, chegou ao Reims em janeiro de 2022. Seu retrospecto na equipe francesa foi de cinco gols em 39 partidas disputadas na Ligue 1.



O Napoli não deu detalhes sobre o custo da operação ou a duração do contrato do jogador que também atua na seleção sueca.



O técnico francês Rudi Garcia, que recentemente assumiu o comando do Napoli após a saída de Luciano Spalletti, segue reforçando seu elenco. Na segunda-feira, o time do sul da Itália havia anunciado a contratação do zagueiro brasileiro Natan, do RB Bragantino.