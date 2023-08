Espanha enfrenta quarto dia de temperaturas tórridas, em meio à nova onda de calor

436

Os termômetros chegaram a 47°C em Valencia nesta quinta-feira (10), uma temperatura recorde para esta cidade da costa mediterrânea da Espanha, que viveu seu quarto dia de intensa onda de calor - a terceira deste verão.



Oito áreas nas cidades de Valencia e Múrcia estão em alerta vermelho, nível equivalente ao de maior risco por altas temperaturas.



Na tarde de quinta-feira, no "aeroporto de Valência atingiu-se 46,8°C, o que representa 3,4°C a mais do que o recorde anterior, registrado em 1986", informou a agência meteorológica espanhola (Aemet) em sua conta na rede social X, antigo Twitter.



Esses dados provisórios não foram confirmados por outros órgãos.



"Este verão está muito ruim (...). Está fazendo muito calor", lamentou Nazim Ali, um morador de Valencia, em declarações à AFPTV.



"À noite, ar-condicionado ou ventilador e, de manhã, saindo tarde de casa, se não tiver que trabalhar", comentou Roberto Giménez, outro valenciano, ao contar o que tem feito para lidar com o calor.



Em seis localidades de veraneio perto de Valencia, temperaturas acima de 44°C foram registradas nesta quinta-feira. Na região sul de Andaluzia, esse limite foi ultrapassado ontem.



Esta terceira vaga de calor, segundo as previsões, terminará na sexta-feira, dia em que se deve registrar até 44°C no sul da Espanha, assim como nas Ilhas Canárias, situadas perto da costa do Marrocos no oceano Atlântico.



Os especialistas consideram que esta sucessão de ondas de calor se deve à mudança climática e favorece os incêndios.



Segundo estimativas provisórias, em 2023 quase 100 mil hectares já queimaram na Espanha e em Portugal, em comparação a mais de 400 mil em 2022.



Outro incêndio começou nesta quinta-feira na fronteira entre Portugal e a região espanhola de Castilla y León, informou o serviço florestal regional, sem dar detalhes sobre o impacto e extensão das chamas.



