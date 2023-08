436

A Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental (Cedeao) ordenou, nesta quinta-feira (10), a mobilização de sua "força de reserva" contra os militares que tomaram o poder no Níger há duas semanas.



Uma cúpula regional em Abuja, capital da Nigéria, decidiu "ordenar o deslocamento da força de reserva da Cedeao para restaurar a ordem constitucional no Níger", informou o presidente do bloco, Omar Touray.