A Procuradoria holandesa anunciou, nesta quinta-feira (10), a apreensão de mais de oito toneladas de cocaína procedentes do Equador no porto de Roterdã, uma quantidade recorde de drogas apreendidas em um dos principais pontos de entrada na Europa.



"Em 13 de julho, os serviços alfandegários efetuaram a maior apreensão de drogas já feita no porto de Roterdã", disse a Procuradoria, em um comunicado.