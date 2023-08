Japão limitará pela 1ª vez visitas ao monte Fuji

436

As autoridades japonesas limitarão neste fim de semana o número de pessoas que poderão visitar o Monte Fuji, uma medida inédita, disseram fontes oficiais.



O vulcão mais conhecido do arquipélago, de 3.776 metros de altitude, fica aberto aos excursionistas de julho a setembro, atraindo centenas de milhares de visitantes. Muitos caminham por suas encostas à noite para assistir ao nascer do sol de cima.



Neste fim de semana, são esperadas grandes aglomerações, tanto de japoneses em suas férias de verão, quanto de turistas estrangeiros, que retornam ao Japão após o levantamento das restrições relacionadas à pandemia da covid-19. Pode haver ainda mais visitantes, devido ao 10º aniversário da sua inscrição como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).



As autoridades locais declararam que as medidas previstas não implicam a proibição total de acesso. Trata-se de "guiar" os visitantes pelas trilhas, interrompendo até mesmo temporariamente seu percurso.



Como parte dessa política, a polícia local será alertada e solicitada a intervir, se as trilhas estiverem muito movimentadas, o que pode "aumentar o risco de deslizamento de rochas", de acordo com um comunicado da prefeitura de Yamanashi.



No mês passado, quase 65.000 pessoas foram ao Monte Fuji, um aumento de aproximadamente 17% em relação ao fluxo antes da pandemia de 2019, segundo dados oficiais.