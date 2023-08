Inflação dos EUA volta a subir em julho, a 3,2%

436

A inflação voltou a subir nos Estados Unidos em julho, pela primeira vez em mais de um ano, impulsionada pelos preços de habitação, mas permaneceu estável por um mês, conforme o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado pelo Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (10).



A inflação de julho se situou em 3,2% em ritmo anual, contra 3,0% no mês anterior. Os analistas esperavam um crescimento ligeiramente maior, de 3,3%, de acordo com o consenso do Market Watch.



Durante um mês, a inflação ficou estável, em 0,2%, como se esperava.



O Federal Reserve (Fed, Banco Central americano) elevou, rapidamente, a taxa de referência do crédito desde o início do ano passado para aliviar a demanda e controlar a inflação.



Em julho, as taxas atingiram o nível mais elevado desde 2001.



O Fed anunciou que vai acompanhar de perto a evolução da inflação para definir sua política em relação às taxas, buscando um equilíbrio entre o controle dos preços e o objetivo de evitar uma recessão.



A moradia foi de longe o "maior contribuinte para o aumento mensal dos preços" em julho, respondendo por mais de 90% do total, seguido pelo seguro de veículos motorizados.



Sem considerar os segmentos voláteis de alimentos e energia, o IPC "básico" subiu 4,7% em relação ao ano anterior.