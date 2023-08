Único navio de carga da América Central inicia suas operações

436

Um navio com capacidade para transportar dezenas de caminhões com mercadorias vai ligar, a partir desta quinta-feira (10), El Salvador a Costa Rica, o que reduzirá os tempos de viagem e dinamizará o comércio em toda a América Central.



O "Blue Wave Harmony", de bandeira panamenha, deve partir às 9h00 locais (12h em Brasília) em sua viagem inaugural do porto salvadorenho La Unión, no Golfo de Fonseca, e atracar umas 16 horas depois em Caldera, no Pacífico costarriquenho. Um dia depois, retornará ao La Unión.



O trajeto por terra entre as capitais de ambos os países é de 918 quilômetros, leva quatro dias e implica circular por Honduras e Nicarágua. As rodovias precárias e a burocracia nas alfândegas dificultam ainda mais as viagens.



"A tarifa que será cobrada pelo navio é bastante acessível e os prazos de entrega (das mercadorias) são mais curtos e isso é uma grande vantagem", informou a presidente da Associação de Exportadores de El Salvador, Silvia Cuellar.



Com duas viagens semanais em cada sentido, o navio oferece o único serviço marítimo internacional de carga entre países de América Central, onde até agora só operavam navios de turismo.



- "Melhorará a competitividade" -



O transporte rodoviário entre El Salvador e Costa Rica implica oito fiscalizações aduaneiras, enquanto que no navio serão duas, na saída e na chegada, segundo o serviço portuário salvadorenho.



"Melhorará a competitividade de ambos os países a nível regional ao estabelecer uma nova rota de exportações e importações, mais rápida, segura e econômica", disse o ministro costarriquenho de Obras Públicas e Transportes, Luis Amador.



O frete de um caminhão de El Salvador à Costa Rica custa entre 1.400 e 1.800 dólares (cerca de 6.860 a 8.820 reais na cotação atual), enquanto a taxa do navio vai de 1.145 dólares a 1.360 dólares (5.580 a 6.660 reais).



Porém, o maior benefício da embarcação é a rapidez, o que pode estimular um aumento das vendas, mas também evitar roubos nas estradas e pagamentos de propinas em uma região onde há países com altas taxas de criminalidade e corrupção.



- Prejuízos a Honduras e Nicarágua? -



Porém, a nova rota marítima tem seus críticos.



O navio pode causar um "prejuízo econômico" a Honduras, pela menor circulação de caminhões, que pagam impostos ao entrar no país, segundo o porta-voz do empresarial Conselho Nacional de Transportes, Jorge Lanza.



Na Nicarágua, estima-se uma redução da receita dos trâmites alfandegários, tanto para o governo quanto para agências aduaneiras privadas.



A New Wave Corporation é uma companhia panamenha, que também tem capitais alemães e hondurenhos e operações na Espanha, Itália e Turquia, segundo a empresa.



Em 1969, um ferry foi estabelecido entre El Salvador e Costa Rica, após o fechamento da fronteira entre Honduras e El Salvador com a "Guerra das 100 Horas". O serviço foi interrompido com o tratado de paz em 1980.



Outra embarcação de mercadorias e passageiros entre Nicarágua e El Salvador deixou de operar em 1980, por disputas políticas após a Revolução Sandinista de 1979.